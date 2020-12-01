حملة على مكبرات الصوت والمقاهى والباعة الجائلين شرق الاسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي المنتزة اول بقيادة المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي حملة ازالة مكبرة على عدد كبير من المقاهى في نطاق الحى بعد تلقى عدد كبير من الشكاوى الواردة بشان كثرة استخدام مكبرات الصوت «الميكرفونات» من الباعة الجائلين وازالة التعديات والاشغالات والمخالفات بالطريق العام .

شارك في الحملة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة ومدير ادارة اشغال الطريق والاعلانات ومدير ادارة المتابعة الميدانية ورئيس وحدة الازالة الفورية ومسؤل رخص المحلات ومعاوني ادارة اشغال الطريق والمتابعة الميدانية والازالة .

وتم خلال الحملة التحفظ على عدد كبير من الميكرفونات ومكبرات الصوت من الباعة الجائلين حيث تم المرور على شوارع جمال عبدالناصر .

ومحمد نجيب وعبدالقادر الجيلاني ومصطفي كامل واسكندر ابراهيم.

وتطبيقا للاجراءات الاحترازية بعدم تقديم الشيش في المقاهي وتنفيذا لقرارت رئيس مجلس الوزراء بغلق وتشميع المقاهي المخالفة والتحفظ على الشيش تم خلال الحملة التفتيش على عدد من المقاهي لمخالفتها وتم التحفظ علي( عدد ٥٠ ) شيشة ومشتملاتها واغلاق وتشميع عدد من المقاهي المخالفة .

وتحفظت الحملة على عدد كبير من المعوقات التي تسبب الاشغالات بالطريق العام حيث تم التحفظ على عدد ٢ عربة كارو وتروسيكل وعربات بيع ماكولات بالشارع العام والعديد من التعديات التي تم ازالتها والتحفظ عليها.

حملة على مكبرات الصوت والمقاهى والباعة الجائلين شرق الاسكندرية

حملة على مكبرات الصوت والمقاهى والباعة الجائلين شرق الاسكندرية

حملة على مكبرات الصوت والمقاهى والباعة الجائلين شرق الاسكندرية

حملة على مكبرات الصوت والمقاهى والباعة الجائلين شرق الاسكندرية

حملة على مكبرات الصوت والمقاهى والباعة الجائلين شرق الاسكندرية

حملة على مكبرات الصوت والمقاهى والباعة الجائلين شرق الاسكندرية

حملة على مكبرات الصوت والمقاهى والباعة الجائلين شرق الاسكندرية

حملة على مكبرات الصوت والمقاهى والباعة الجائلين شرق الاسكندرية