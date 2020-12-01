شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. حركة محدودة لرؤساء المباحث بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء فخرالدين العربي مدير امن القليوبية واللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي حركة محدودة لرؤساء المباحث بالمديرية تضمنت نقل المقدم أسامة مشهور مديرا لعمليات ادارة البحث الجنائى والمقدم محمود علام كرئيسا لمباحث مركز القناطر الخيرية والمقدم محمد غيته لإدارة مباحث التموين والرائد محمود عقل كرئيسا لمباحث قسم شرطة قليوب والرائد محمد عماد كرئيسا لمباحث مركز شرطة كفر شكر والرائد محمد الرفاعى كرئيسا لمباحث قسم الخانكة والرائد محمد شديد كرئيسا مباحث لقسم قها والرائد محمد أسامة كرئيسا لمباحث قسم الخصوص والرائد إسماعيل خطاب لتنفيذ الأحكام والنقيب عبدالرحمن نبيل كمعاون مباحث بقسم ثان شبرا الخيمة والمقدم ناصر الجمال مامورا لقسم شرطة قها كما تم تجديد الثقة في كلا من المقدم أحمد عصر كرئيسا لمباحث لقسم أول شبرا الخيمة والمقدم محمد فتحى كرئيسا لمباحث مركز شرطة شبين القناطر والمقدم أحمد سامى عفيفى كرئيسا لمباحث مركز الخانكة والرائد حازم الخيال كرئيس لمباحث قسم ثان شبرا الخيمة والرائد أحمد عبدالمنعم كرئيسا لمباحث مركز شرطة بنها والرائد إسلام مسعد كرئيسا لمباحث مركز قليوب والرائد محمود إسماعيل كرئيس لمباحث مركز طوخ والرائد يوسف الشامى كرئيسا لمباحث قسم العبور والرائد أحمد حمدى كرئيسا لمباحث قسم ثان بنها والرائد أحمد سامى كرئيسا لمباحث قسم أول بنها الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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