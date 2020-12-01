شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: طالبنا بتوفير الاعتمادات لرفع كفاءة طريق ادفو/ مرسى علم لزيادة حركة السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء اشرف عطية محافظ اسوان ان المحافظة طالبت بتوفير الإعتمادات المالية لإستكمال رفع كفاءة طريق إدفو / مرسى علم بداية من الكيلو ( صفر إلى الكيلو 15) ومن الكيلو ( 60 إلى الكيلو 115) بإجمالي 70 كم وذلك لتسهيل حركة الأفواج السياحية بين مدن البحر الأحمر والمعالم والمناطق الأثرية لزيادة معدلات سياحة اليوم الواحد لمحافظة أسوان، بجانب تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق توشكى/ وادى النقرة بمركز نصر النوبة بطول 65 كم والذى سيساهم في خدمة نحو 20 ألف نسمة من سكان قرى وادي النقرة .

وقدم محافظ أسوان شكره لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وأيضاً لوزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزيرعلى الإهتمام بتلبية هذه المطالب الهامة ضمن منظومة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحداث النقلة النوعية والطفرة غير المسبوقة في كافة المحاور وخاصة قطاع النقل ليجسد ذلك ملحمة جديدة التنمية والنماء.