شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الواسطى: إزالة مبان فى المهد على أرض زراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد بكرى، رئيس مركز ومدينة الواسطى، أن مسؤولى قرية اطواب قامت بازاله بالمهد لعدد حالة واحدة مساحة قيراط بقرية افوة باسم عمرو فهمي محمد، لمحاولته البناء على الارض الزراعية مشيرا إلى ان الوحدة القروية قامت برفع مخلفات قمامة 45 طنا من على طريق الواسطى المنطقة الصناعية حتى حدود اطواب.

وقال ان لجان التفتيش بمجلس المدينة راجعت أعمال الوحده المحليه والجمعية الزراعية والوحدة الصحيه والشئون الاجتماعية ومركز الشباب ومكتب التموين يقمن العروس كما تم التفتيش على الوحده الصحيه والجمعية الزراعية بكفر ابجيج وذلك بحضور أعضاء التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الواسطي وتم احالة المقصرين إلى الشؤون القانونية

واضاف انه تم انهاء أعمال إنارة طريق مصر اسيوط الزراعي من بني حدير حتي قرية كوم ادريجة وتركيب عدد 5كشافات اناره مع متابعة أعمال نظافة طريق مدخل الديابيه البحرية وكفر ابجيج ورفع كمية القمامه والاتربه بواسطة شركة الندي للنظافه وتقدر بحوالي 23 طناكما تم متابعة أعمال صيانة كسور المياة الموجوده بمدخل كفر ابجيج وتكليف مسؤول ورشية الصيانة بسرعة إصلاحها وتم ايضاكسح جميع المنازل الموجوده على الطريق الرابط لقري صفط بمنطقه صفط الغربيه حيث تم تجهيز حملة من سيارات الكسح الموجوده بالمنطقه ومسئولى البيئه والاشغالات ومدير البيئه والاشغالات ووكيل اداره البيئه والاشغالات وتم كسح معظم المنازل الموجوده في الطريق الرابط بصفط الغربيه وانارة جزء من شوارع الحومه الداخليه اناره كامله دون ترك عمه بدون اناره

واشار رئيس المدينة انه تم تركيب علامات ارشادية من قبل الطرق على الطريق السريع عند مدخل الكوبرى العلوى باتجاة الواسطى ونزلة الكوبرى باتجاه اشمنت ومتابعة اعمال هيئة الطرق ببنى سويف لتسوية وازالة الحشائش لليوم الثانى بجوانب الطريق السريع مصر اسوان الزراعى كما تم متابعة أعمال الصرف الصحي بقرية الميمون وتوصيل الوصلات المنزلية إلى شارع الشيخ راشد ب حتى الترعة الحداريه وشارع الشيخ نجم واطراف شارع الزراعيه والقيام باعمال صب الغرف في الشوارع المذكورة وتكملة شارع الشيخ راشد وشارع عزمى الزمرو متابعة عمل شركة المقاولون العرب في خط الربط (لضمه) لمنطقة المسجد الكبير واطراف مسجد البراغته وشارع الشيخ طلعت الماذون بشبكة الصرف الصحى بالميمون مشير إلى انه لليوم الثانى تم تكملة صيانة اعمدة الانارة والكشافات وتركيب عدد ٤ كشاف وصيانة باقى الاعمدة من كوبرى الميمون حتى حدود الوحدة المحليه لقرية اشمنت ونقل الاتربة والمخالفات وتسوية الطريق من اسفل كوبرى الميمون العلوى بعد ازالة حوامل صبة الكوبرى.