شكرا لقرائتكم خبر عن غضب من أهالي كفر الشيخ مخلوف ضد «محمود علاء».. وتعليقات:«راجل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت صفحة «أخبار ايتاى البارود» صورة محمود علاء لاعب نادى الزمالك والمنتخب، وكتبت أن هناك غضب من أهالى قرية كفر الشيخ مخلوف لرفضه التدخل لدى فى واقعة التنمر على شيكابالا المعروفة باسم « فيديو شيكابالا » بعد حبس 14 من أبناء القرية التى تتبع مركز إيتاى البارود فى محافظة البحيرة.

وكان المستشار محمد الشافعى، رئيس نيابة إيتاى البارود الجزئية، أصدر قرارًا بحبس 14 متهمًا من أبناء قرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود 4 أيام على ذمة التحقيقات والذى يظهر فيه عدد من الشباب يحتفلون بانتصار الأهلى عقب مباراة الأهلى والزمالك يقومون بقراءة الفاتحة على روح شيكابالا فى الفيديو الشهير بـ« فيديو شيكابالا ».

وكان نص «البوست» المكتوب على صفحة أخبار ايتاى البارود كما يلى: «غضب عارم من من أهالي قريه كفر الشيخ مخلوف تجاه اللاعب محمود علاء ابن القرية بعد ان رفض التدخل لحل مشكله ابناء قريته المحبوسين.»

حاز «البوست» أكثر من 700 تعليقًا و700 اعجاباً: وكانت معظم التعليقات مؤيدة لعدم تدخل محمود علاء للتوسط لدى شيكابالا والعفو عن الشباب: «راجل» و«لو تدخل يبقى غلطان طبعًا، هو فى انسان يقبل باللى حصل لشيكابالا، أو يقبل على نفسه الإهانة اللى حصلت»، و«هما لو عملوله حساب مكنوش عملو كده، دي ناس غلطت ولازم تتحاسب، وده لاعب معاه في الفريق وتعرض لإهانة جامده وربنا يعديها على خير»، «ده الصح اللى يغلط لازم يتحاسب، والكلام للجميع»، «اللي غلط يتحاسب، عشان يبقي رادع كويس»، «محمود علاء ابو الرجوله كلها، وعمره ما هيقف مع الغلط، فوق راسنا يا محمود»، لكن كان هناك تعليقًا مختلفًا:«مفيش الكلام دا ..الراجل واقف معانا، ومتفهم الموضوع، وربنا يهدينا ويهديكم».

وتعتبر قرية كفر الشيخ مخلوف هى مسقط رأس اللاعب محمود علاء، وكان عدد من أهالى المحبوسين يتعشمون في تدخله للتوسط لدى لاعب الزمالك محمود عبد الرازق، الشهير بـ«شيكابالا»، للعفو عن شباب القرية المحبوسين بتهمة التنمر على شيكابالا.