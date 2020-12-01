شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد توفير وسائل تعليمية جديدة لجميع الطلاب لشرح المواد الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة توفر وسائل تعليمية جديدة ومختلفة لجميع المراحل الدراسية، تساعد الطلاب على المذاكرة بأفضل وأيسر الطرق، مثل القناة التعليمية "مدرستنا" للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، والمزيد من القنوات التعليمية لباقي الصفوف الدراسية، لشرح المواد الأساسية لأي طالب يتعذر عليه الاتصال بالإنترنت، إلى جانب المكتبة الإلكترونية من بنك المعرفة المصري، ومنصة ادمودو.

وأكدت الوزارة أن التقييم فى الصفوف الأولى كما هو من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى بدون امتحانات ، بل يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ، مـن خـلال المهـام الفرديـة والجماعية بأنواعها: "الشفهية، والتحريرية، والمهارية" دون إجراء أى امتحانات تحريرية.

وتسلم المدارس أولياء الأمور، فى نهاية الفصل الدراسى تقريرا يعبر عن أداء التلميذ طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه فى ملف التلميذ، باستخدام مقيـاس الأداء المتدرج على النحو التالى:

- يفوق التوقعات دائما، ويرمز له باللون الأزرق.

- يلبى التوقعات، ويرمز له باللون الأخضر.

- يلبى التوقعات أحيانًا، ويرمز له باللون الأصفر.

- أقل من المتوقع، ويرمز له باللون الأحمر.