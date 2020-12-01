حبس 3 متهمين ببيع مصل الأنفلونزا عبر مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة الأزبكية، اليوم الثلاثاء، بحبس بائع وسائق ومدير صيدلية 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما ببيع كمية من مصل الأنفلونزا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات وتحريات مباحث إدارة مباحث التموين بالقاهرة تفيد قيام شخصين (مندوب بيع أدوية، سائق) بالترويج عن مصل الأنفلونزا الرباعي - يقتصر توزيعه كحصص للصيدليات الكبرى والجهات الحكومية - والإعلان عن بيع كميات منه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. .

وتمكن رجال مباحث التموين عقب تقنين الإجراءات من ضبطهما حال استقلالهما سيارة (أجرة- ملك وقيادة الثاني) بدائرة قسم شرطة الأزبكية وعثر بحوزتهما على كمية من عبوات مصل علاج الإنفلونزا "خاص بإحدى الهيئات- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول).

واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة وهاتفي المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

وأضافا أنهما تحصلا على الأمصال المضبوطة من مدير صيدلية تابعة لإحدى الشركات الحكومية وتم ضبطه بالتنسيق مع الجهات المعنية حال تواجده بالصيدلية محل عمله، وأقر باختلاسه عدد من عبوات مصل الأنفلونزا من الصيدلية محل عمله وتسليمهم للمتهمين المضبوطين بقصد التصرف فيهم بالبيع بالسوق السوداء واقتسام الأرباح فيما بينهم "مما يعد إخلالاً جسيماً بمقتضيات ومهام وظيفته والإضرار العمدى بالمال العام".