الأمن العام: تنفيذ 66 ألف حكم قضائي وضبط 200 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 200 قطعة سلاح ناري، بحوزة 180 متهم.
وأثمرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (66257) حكم قضائي متنوع بإجمالي 4588 محكوم عليه.
وضبطت الحمللات 250 قضية مخدرات بحوزة 232 متهم، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
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