حدث ليلًا| القصة الكاملة لأزمة "فتاة سقارة".. وقرار جديد من التعليم بشأن الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- التعليم: الامتحانات النظامية وسيلة تقييم الطلاب.. لا مجال للأبحاث

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقييم في صفوف النقل والشهادات العامة سيكون من خلال الامتحانات النظامية التي تعقد فى المدارس، بجانب أعمال السنة بالنسبة لصفوف النقل، مضيفة أنه لا مجال للأبحاث حتى الآن، خاصة أن الدراسة مستمرة ولم تتوقف ولن تقف حتى انتهاء الفصل الدراسي الأول.

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- "منازل وخدمات".. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلكترونية للجميع

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، أن تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكافة الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات، وطلاب المنازل.

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- بعد طلب الحكومة المصرية.. خبير فرنسي لإصلاح ساعة أثرية في القلعة عمرها 175 سنة

أكدت سفارة فرنسا في القاهرة عبر تدوينة بحسابها بموقع "تويتر"، أن فرنسا قررت إرسال "فرانسوا سيمون-فوستييه"، الخبير في مجال تصنيع الساعات إلى مصر، ‏ردًا على طلب وزارة السياحة والآثار، لفحص إمكانية تصليح الساعة الموجودة بقلعة القاهرة والمهداة من فرنسا لمصر في عام 1845.

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- زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102718 حالة حتى اليوم.

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- "الأنفاق" تكشف حقيقة "إزالة عقارين" في الزمالك لاستكمال أعمال حفر المترو

نفت الهيئة القومية للأنفاق ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، عن أن اللجنة الهندسية بجامعة عين شمس أوصت في تقريرها لمجلس الوزراء بأن عقاري الزمالك الواقعين على خط سير الحفار بشارع إسماعيل محمد آيلين للسقوط، ويتوجب إزالتهما حفاظًا على الأرواح، قبل بدء عملية الحفر من شارع إسماعيل محمد بالزمالك وفي الاتجاه إلى الكيت كات.

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- أمين "الشيوخ": لائحة المجلس سترفع غدًا إلى الرئيس السيسي

كشف المستشار محمود عثمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أسباب اقتراح مادة إعفاء أعضاء المجلس من ضرائب الرواتب والبدلات؛ قائلًا: "90% من لائحة مجلس الشيوخ مستمدة من لائحة البرلمان، وأبقينا على بند الضرائب من باب التوحيد مع مجلس النواب".

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- مرصد الأزهر يدين مقتل 8 وإصابة 10 في تفجير انتحاري بالصومال

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن حركة الشباب الصومالية تركِّز في عملياتها الإرهابية على التفجيرات الانتحارية.

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- رئيس وفد الاتحاد الأوروبي يشيد باستئناف الأنشطة الإبداعية في مصر (صور)

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدي جمهورية مصر العربية، لبحث سبل دعم التعاون الثقافي والفني بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل جائحة كورونا.

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- "دخلت بعباءة سوداء".. مصادر بـ"الآثار" تكشف لـ"الخليج 365" قصة فوتوسيشن فتاة سقارة (صور)

حصل "الخليج 365" على تفاصيل جديدة حول واقعة موديل الإعلانات وعارضة الأزياء سلمى الشيمي، الشهيرة بـ"فتاة سيشن سقارة"، والتي أثارت حالة من الجدل على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورها في المنطقة الأثرية في سقارة، متسائلين عن دور وزارة السياحة والآثار في منع استغلال المناطق الأثرية في مثل هذه الأمور التي تشوه القيمة الحضارية للآثار، بعدما ارتدت ملابس فرعونية، وصفت بـ"غير المناسبة".

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- التلفزيون المصري يتلقى خطاب شكر من "الكاف" والشركة المنظمة لـ"نهائي القرن"

تلقت إدارة التبادل الإخباري بالهيئة الوطنية للإعلام، مساء أمس، خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، والشركة المنظمة للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا والتي توج فيها الأهلي بالبطولة على حساب نظيره الزمالك.

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- "الأطباء" تناشد السيسي التدخل لحل أزمة التصالح على العيادات

ناشدت نقابة الأطباء الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل من أجل حل أزمة التصالح على العيادات والتي نشأت عقب صدور قرار محافظ بورسعيد بدعوة أطباء بورسعيد للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، رغم أن العيادات مرخصة بحكم قانون المنشآت رقم 151 لسنة 1981 والمعدل بقانون رقم 153 لسنة 2004.

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- "التطبيق بكرة".. محافظ القاهرة يكشف مواعيد المحال والمطاعم الجديدة صيفًا وشتاء

في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، أقر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مواعيد ممارسة المحال التجارية والمقاهي والورش لنشاطها، والتي سيتم تنفيذها بداية من غد الثلاثاء، أول شهر ديسمبر 2020

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- مصرع 2 في واقعة طعن مختل عقليًا لـ6 أشخاص في القليوبية

شهدت واقعة تعدي مختل عقليًا على 6 أشخاص بسكين في الشارع بقرية السيفا، مصرع اثنين من مصابي الحادث، متأثرين بإصابتهم، بينما يتم الآن إسعاف 4 آخرين، اثنين منهما فى حالة خطرة وفي غرفة العمليات بببنها الجامعي، وأخران جرى نقلهما الى احدى المستشفيات الخاصه ببنها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة جثتي المجني عليهما، وطلب تحريات المباحث والإستعلام عن حالة المتهم النفسية والذهنية.

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- الرئيس السيسي يصدر قرارات جمهورية جديدة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا رقم 656 لسنة 2020 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الصالحية الجديدة".

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- رئيس "محلية البرلمان" يوجه انتقادات لاذعة بسبب غياب الوزراء عن جلسة الأمطار

وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، انتقادات لاذعة بسبب غياب الوزراء عن حضور جلسة مناقشة أزمة الأمطار التي ضربت الإسكندرية، على مدار ٥ أعوام، قائلاً إن ذلك ليس تقليلًا من قيادات الصف الثاني؛ ولكن المقاربة السياسية تتطلب حضورًا على مستوى وزاري.

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- الرئيس الفلسطيني يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

غادر مطار القاهرة الدولي بعد عصر اليوم الاثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد زيارة للقاهرة لمدة يومين التقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

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- إحباط تهريب 20 كيلو "أستروكس" قادم من الصين في مطار القاهرة

أحبطت جمارك الطرود البريدية، في مطار القاهرة، اليوم الاثنين، محاولة تهريب 20 كجم من الحشيش الصناعي "الأستروكس" المخدر، قادمة من الصين داخل أحد الطرود على أنها ألوان، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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- القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا ببحر إيجه

قال بيان صادر عن القوات المسلحة منذ قليل، إن وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية نفذت تدريباً بحرياً عابراً بنطاق بحر إيجه شمال البحر المتوسط، وذلك أثناء رحلة عودة الوحدات البحرية عقب انتهاء فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة -3"، والذي تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية.

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- وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان الاستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصري مع دول حوض النيل في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية" بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الخبراء الاستراتيجيين.

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- مصدران حكوميان يكشفان حقيقة القائمة المتداولة للتغيير الوزاري

نفى مصدران حكوميان ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تشكيل حكومة جديدة وتداول أسماء بعينها لرئاسة الوزراة وأسماء للحقائب الوزارية.

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- الصحة: فحص 21.5 مليون مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص 21 مليون و 500 ألف مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي "تحت شعار "100 مليون صحة".

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- محافظة الإسكندرية: الحكومة اعتمدت 1,1 مليار جنيه لمواجهة أزمة الأمطار

قال اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، إن رئيس الوزراء وجه باعتماد مبلغ 1,1 مليار جنيه لمواجهة أزمات الأمطار في محافظة الإسكندرية ومعالجة مشكلاتها، مع إتاحة 300 مليون جنيه منها بشكل عاجل للتحرك لمواجهة الأزمة وحلها.

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- خلال لقاء أبومازن.. السيسي: القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشددًا على ثبات الموقف المصري تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية.

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- وفاة القمص سلوانس كاهن دير بطمس.. والبابا تواضروس ينعيه

توفي مساء أمس الأب القمص سلوانس القمص يوحنا الكاهن بدير بطمس، عن عمر قارب الـ68 سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لما يقارب 42 سنة.

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- "التموين": بدء صرف السلع لأصحاب البطاقات لشهر ديسمبر.. غدًا

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الإثنين، إنها ستبدأ صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر ديسمبر اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، وذلك بواقع 50 جنيهًا لكل فرد مقيد على البطاقة بحد أقصي 4 أفراد، ثم 25 جنيهًا بدايةً من الفرد الخامس بالبطاقة، وذلك لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد على بطاقات التموين.

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- 90 نائبًا سقطوا في انتخابات المرحلة الأولى بـ14 محافظة -حصر عددي

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى للانتخابات على المقاعد الفردية والبالغ عددها ١٤١ مقعدًا بعد تعليق إحدى الدوائر في محافظة المنيا؛ بسبب حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بسبب إدراج اسم المرشح علاء حسانين في قوائم المرشحين.

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- تعيين 1500 طبيبة.. تفاصيل المحور الثالث في الاستراتيجية القومية للسكان

كشفت الدكتور أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي مديرة المركز الديموجرافي عن المحور الثاني في الاستراتيجية القومية للسكان، المتمثل في التدخل الخدمي والذي يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات، وخلال ذلك سيتم تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وكذلك سيتم إضافة 336 جمعية أهلية جديدة لبرنامج "2 كفاية" مع تطوير بنيتها التحتية، فضلا عن إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.

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- قروض وتدريب.. تفاصيل المحور الاقتصادي في الاستراتيجية القومية للسكان

كشفت الدكتور أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، خلال اجتماع لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان، عن محور تحقيق التمكين الاقتصادي في خطة ضبط النمو السكاني، والذي يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل 60 ألف مشروع صغير، بواقع 20 ألف مشروع سنويا؛ للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة واللاتي تلتزمن بتطبيق قواعده ومعاييره، من خلال منحهن قروضا تتراوح بين 4- 20 ألف جنيه، مع تدريبهن على عملية الإدارة، بإجمالي 60 ألف مستفيدة على مستوى الجمهورية، على أن تكون الأولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" في المحافظات الأكثر احتياجا.

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- أحدث تريند.. من هي فتاة سيشن هرم سقارة حديث السوشيال ميديا؟

أثارت موديل إعلانات وعارضة أزياء شابة، حالة من الجدل على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أحدث جلسة تصوير لها في منطقة سقارة الأثرية؛ ليتداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل، متسائلين عن دور وزارة السياحة والآثار في منع استغلال المناطق الأثرية في مثل هذه الأمور التي تشوه القيمة الحضارية للآثار، بعدما ارتدت ملابس فرعونية، تشبه ملابس كليوباترا، ما فجر موجة عارمة من السخرية منها.

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- البداية بالمكاتب الهندسية.. 5 خطوات لاستخراج تراخيص البناء الجديدة- "مقترح"

تناقش عدة جهات حكومية في الوقت الحالي مقترحا جديدا بشأن ضوابط اشتراطات البناء ومنظومة التراخيص الجديدة لتطبيقه خلال المرحلة الانتقالية التي تبدأ أول ديسمبر المقبل الموافق الموافق غدا الثلاثاء.

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- وزير التموين: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر في 2021

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة مددت قرار حظر استيراد السكر الأبيض للمرة الثالثة في ديسمبر المقبل.

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- جولة مفاجئة لوزير الطيران المدني بمستشفي "مصر للطيران"

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، في جولة مفاجئة، اليوم الإثنين، مستشفى مصر للطيران، زار خلالها الأقسام والتخصصات الطبية المختلفة؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للعاملين بقطاع الطيران والمرضى بالمستشفى، في ضوء الزيارات الميدانية لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق كل التدابير والإجراءات الاحترازية بجميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران .

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- عقوبة لولي الأمر في حالتين.. الحكومة تعلن ملامح تشريعات ضبط النمو السكاني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان، والتي تستهدف ضبط النمو السكاني، وذلك بحضور الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، ومسئولي الوزارات المعنية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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- زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب الحدود بين تشيلي والأرجنتين

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ليل الاثنين/الثلاثاء أن مركز الزلزال كان على عمق 148 كيلومترا تحت سطح الأرض.

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- "CNN": وثائق تكشف إساءة تعامل الصين مع المراحل الأولى من تفشي كورونا

كشفت شبكة (سي إن إن) الأمريكية مساء الاثنين وثائق وصفتها بالمسربة، جاء فيها أن الصين أساءت التعامل مع المراحل الأولى لتفشي فيروس كورونا.

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- جونسون يدافع عن القيود الصارمة لمكافحة كورونا في إنجلترا

دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن القواعد "الصارمة" لمكافحة فيروس كورونا والتي ستفرض على معظم أنحاء إنجلترا عندما ينتهي الإغلاق الوطني هذا الأسبوع، وقال إنه يأمل في الموافقة على لقاح قبل عيد الميلاد للمساعدة في إنهاء القيود التي أثارت غضب حزب المحافظين.

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- توتر وتقارب.. كيف سيتعامل بايدن مع مصر؟

بعد الإعلان عن فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بدأت التساؤلات حول العلاقة المستقبلية بين مصر والإدارة الجديدة، خاصة مع زيادة التحديّات الإقليمية والدولية التي تواجهها مصر في الوقت الحالي.

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- شكري يتوجه إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية

يتوجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري صباح غد الثلاثاء، إلى عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية والتي ستعقد على مستوى وزيري خارجية البلدين في نفس اليوم.

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- الصحة العالمية تستبعد خيار الإغلاق التام خلال الموجة الثانية لكورونا

استعبد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري العودة إلى خيار الإغلاق التام خلال الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مرجعا ذلك إلى التداعيات الاقتصادية التي يعاني منها العالم.

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