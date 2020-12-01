شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ظواهر فلكية فى نهاية عام 2020.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أهم الأحداث الفلكية التى تشهدها سماء الكرة الأرضية لشهر ديسمبر عام 2020.

الخليج 365 يرصد ظواهر شهر ديسمبر خلال النقاط التالية:

- 13 ديسمبر أولى تلك الظواهر وهي اقتران القمر وكوكب الزهرة .

- 13 و14 ديسمبر زخة شهب التوأم أو الجوزاء ، يصل عددها 120 شهابا في الساعة متعددة الألوان.

- 14 ديسمبر كسوف كلي للشمس، وفيها يحجب القمر قرص الشمس تماما ولن يرى في مصر أو الوطن العربي .

- 15 ديسمبر سيظهر القمر الجديد (المحاق) في السماء، وفي هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا.

-17 ديسمبر اقتران القمر مع المشتري وزحل، وفيها يقترن هلال القمر مع الكوكبين الكبيرين المشتري وزحل في ذلك اليوم.

-21 ديسمبر الانقلاب الشتوي للشمس حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس .

-21 ديسمبر ظاهرة الاقتران الكبير النادر بين كوكبي المشتري وزحل، ويعرف باسم (الاقتران العظيم).

-21 و22 ديسمبر زخة شهب الدب الأصغر (الدببيات)، وهي من الزخات الخفيفة، حيث يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب فقط فى الساعة.

-30 ديسمبر اكتمال بدر القمر، ويعرف عند القبائل الأمريكية باسم بدر القمر البارد أو بدر الليالي الطويلة أو قمر ما بعد الكريسماس.