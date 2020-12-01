شكرا لقرائتكم خبر عن تخزين البيض فى باب الثلاجة يفسده.. تعرف على الأسباب ومدة صلاحية البيضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باب الثلاجة ليس أفضل طرق تخزين البيض، نظرا لعدم استقرار درجة الحرارة به لكثرة التعامل معه من خلال فتحه وغلقه، كما أن وضع البيض به قد يؤثر على صلاحيته.

وفى التقرير التالى، نرصد أفضل طرق تخزين البيض، وصلاحيته:

1- لا تضع البيض فى باب الثلاجة، بل ضعه فى أحد أرفف الثلاجة، لأن فتح الباب وغلقة يقلل البرودة، ويقلل من جودته.

2- ضع البيض فى علبة كارتون أو بلاستيك مغلقة، لمنع تأثره بالروائح الموجودة فى الثلاجة.

3- لا يفضل غسل البيض قبل وضعه فى الثلاجة، بل قبل استعماله مباشرة لعدم تكاثر الميكروبات.

4- يُفضل وضع البيض فى الثلاجة بعد شرائه مُباشرة، حيث أن يوم واحد خارجها يعادل تخزينه 7 أيام داخل الثلاجة.

5- لا يُفضل الاحتفاظ بالبيض فى الثلاجة لأكثر من 5 أسابيع، لضمان احتفاظه بطعمه وخواصه.6- البيضة "المشروخة" لا يجب الاحتفاظ بها أكثر من 3 أيام، ويتم وضعها فى وعاء زجاجى داخل الثلاجة