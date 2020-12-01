شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: 2.4 مليون إجمالي عدد طلبات التصالح بقيمه 15 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عدم صدور أي تعليمات جديدة بشأن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء.

وقال قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «30 نوفمبر آخر يوم في مهلة التصالح في مخالفات البناء».

وأضاف: «عدد طلبات التصالح في البحيرة تجاوز 250 ألف طلب، يليها القليوبية ثم الشرقية، والمنوفية بما يقرب من 188 ألفا، يليها الجيزة بإجمالي 171 ألفا و478 طلبا»، مشيرا إلى أن عدد طلبات التصالح في القاهرة وصلت إلى 140 ألف طلب.

وتابع: «محافظة الوادي الجديد الأقل في عدد طلبات التصالح بمخالفات البناء، بسبب طبيعة المحافظة»، مشيرا إلى أن المحافظات خفضت قيمة التصالح أكثر من مرة.

وأوضح أن أجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل إلى 2.4 مليون طلب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى قيمة مخالفات التصالح تجاوزت 15 مليار جنيه ستوجه إلى عملية التنمية وبالمحافظات، معلقا «يعني الرسوم من المواطن إلى المواطن».

ولفت إلى أن 25% من رسوم التصالح في مخالفات البناء ستوجه إلى الإسكان الاجتماعي.

وأوضح أن الوزارة أنشأت مشروعات خدمية بتكلفة 157 مليار جنيه خلال 6 سنوات، مشيرا إلى أن معدلات الفقر انخفضت في 143 قرية من 70% إلى 59% بعد تنفيذ مبادرة حياة كريمة.