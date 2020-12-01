شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة النواب»: إصابات «كورونا» أعلى من الأرقام المعلنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة المقبلة، مع بدء فضل الشتاء، مؤكدا أن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات كلمة السر لمواجهة الفيروس.

وناشد أبوالعلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية تجاه الأشخاص غير الملتزمين بارتداء الكمامة، مشيرا إلى أن الدولة جاهزة للتعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، معلقا: «لم نشعر بأي أزمة».

وأعرب عن تفاؤله بحل أزمة فيروس كورونا بعد انتهاء فصل الشتاء المقبل، موجها التحية لوزارة الصحة ومستشار الرئيس على مستقبل لقاحات فيروس كورونا.

وأوضح أن مصر مشتركة في منظمة تابعة للصحة العالمية للحصول على حصة من اللقاح الذي تثبت فعاليته، متابعا: «إصابات كورونا أعلى من الأرقام المعلنة، كون ليس كل الحالات تجري تحليل بي سي آر، فضلا عن وجود إصابات بالعزل المنزلي لا تُسجل، وهو ما يحدث بمختلف دول العالم».