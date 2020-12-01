شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر: إصابات كورونا ستزداد.. و«لسه مدخلناش في الجد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بقصر العيني، تطورات لقاحات فيروس كورونا التي أعلنت عنها عدد من الشركات حول العالم.
وقال عمر، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «العالم ينتظر أي لقاحات لفيروس كورونا سيكون آمن للبشرية»، مشيرا إلى أن درجة فعالية معظم اللقاحات تخطت 90%.
وتابع: «درجة فعالية بعض اللقاحات قد تكون نسبة فعاليتها غير مرتفعة، لكنها سهلة التنقل مثل لقاح أكسفورد الذي يمكن نقله في الثلاجات العادية»، مشيرا إلى أن تكنولوجيا تصنيع لقاح أكسفورد تختلف عن لقاح فايزر.
وأضاف: «بمعيار الكفاءة لقاح شركة فايزر هو الأفضل لأن فعاليته قد تصل إلى 100%، لكن أعتقد أن لقاح أكسفورد أكثر أمانا».
وحول زيادة إصابات فيروس كورونا، قال: «لسه مدخلناش في الجد والحالات ستزداد، كون الشتاء لم يبدأ بعد».
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