شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رضوى جعفر زوجة الشهيد مصطفى الخياط تحصل على درجة الدكتوراه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت رضوى جعفر، عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية وزوجة الشهيد العقيد مصطفى العطار، على درجة الدكتوراه من كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس، وسط احتفالات كبيرة من ابناء الاسماعيلية وزملاء الشهيد الذين حضروا المناقشة.

جاءت رسالة الدكتوراه تحت عنوان: «دراسات عن الأمراض الطفيلية الداخلية السائدة في بعض الأسماك البحرية في محافظة الإسماعيلية» بحضور لجنة الإشراف والحكم والمناقشة المشكلة على النحو التالى دكتورة أمل كمال الجيار- استاذ ورئيس قسم الطفيليات- كلية الطب البيطرى- جامعة قناة السويس (محكما) ود هبه إبراهيم عبدالمولى- رئيس بحوث بمعهد بحوث الصحة الحيوانية فرع الإسماعيلية (محكما) ودمنى محمد عبدالوهاب رئيس بحوث بمعهد بحوث الصحة الحيوانية فرع الإسماعيلية. (مشرفا ومحكما) ود مآثر محمد منير طه استاذ أمراض الأسماك (مشرفا ومحكما) وتحت إشراف رئيسى: دكتور إسماعيل عبدالمنعم استاذ أمراض الأسماك

وحرص دكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على حضور المناقشة وأعضاء مجلس الشعب بالإسماعيلية وتم تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية بقاعة المناقشات بالكلية.

ووصف دكتور شقيدف الرسالة وحصول الباحثة على الدكتوراه بأنه شرف للجامعة ان تنال زوجة الشهيد الدكتوراه من الجامعة مؤكدا انه يفخر ببطولات ابناء البلد من الشهداء سواء من القوات المسلحة أو الشرطة.