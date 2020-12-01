شكرا لقرائتكم خبر عن رشدي زكريا يشكر العاملين بمستشفى مصر للطيران لتعاملهم المشرف مع «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بخالص الشكر لجميع الأطقم الطبية والتمريض والإداريين بمستشفى مصر للطيران، لدورهم المشرف في مواجهة فيروس كورونا ووقوفهم كحائط صد في التعامل مع الأزمة بشكل احترافي ووجه زكريا بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للعاملين في هذا الصدد في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني.

وقال الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، إنه في ضوء الإجراءات الإحترازية للتعامل مع فيروس كورونا وحفاظا علي الاطقم الطبية والمترددين علي المستشفي من العاملين بقطاع الطيران المدني وعملائها الخارجيين، تم افتتاح عيادة للصدر بداخل قسم الإستقبال و الطوارئ لإستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بڤيروس كورونا و ذلك طوال أيام الأسبوع ،كما يتم في نفس العيادة عمل مسحات(PCR)حسب الحالة وأعراضها .

وأضاف الدكتور محمد محي مدير إدارة الاستقبال و الطوارئ بمستشفي مصر للطيران أنه في حالة حضور أي مريض يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة أو أعراض تنفسية حادة يتم تقيمه من قبل أطباء الطوارئ تقييماً شاملًا مع عمل الأشعات و التحاليل اللازمة و إعطائه العلاج اللازم مع المتابعة الجيدة حتي ظهور نتائج التحاليل و الأشعات و من ثم يعاد تقييم الحالة من قبل الأطباء.

وينصح المريض بالعزل المنزلي مدة لا تقل عن أسبوع مع اعطائه روشته مقدمه من المستشفي و مطابقة لبروتوكول وزارة الصحة مع المتابعة بعيادة الصدر بعد انتهتء فترة العزل.

و في حالة احتياج المريض للحجز بالمستشفي يتم تقييم الحالة جيدا و مدي احتياجها للحجز الداخلي بالمستشفي أو بالملحق الجديد او العزل بالرعاية المركزة.

وبخصوص مرضي العزل المنزلي في حالة ظهور أعراض حادة يتعين عليهم التوجه الي قسم الاستقبال و الطواوئ لإعادة تقييم الحالة من جديد.