شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة القمص صموئيل موسى سكرتير مطران بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي القمص صموئيل موسى، سكرتير الأنبا تادرس مطران بورسعيد، عن عمر 67 عاما، بعد صراع مع المرض.

القمص الراحل ولد في ١٢ ابريل ١٩٥٣، باسم رؤوف يوسف موسى، تخرج وعمل بالتربيه والتعليم، وأجريت صلوات تنصيبه كاهناً في ٢٣ فبراير ١٩٩٠ بيد الأنبا تادرس مطران بورسعيد، ورقي لدرجة القمصية في ٨ أغسطس ٢٠٠٩.

كانت حياة القمص الراحل حافلة بالعمل والخدمة الكنسية التي قاربت الـ٣١ سنة، وقد عمل فى مجالات كنسيه متنوعه منها:

١- وضع مناهج التربية الكنسية.

٢- وضع مناهج اعداد الخدام والقاده الكنسيين.

٣- وضع برامج كنسيه للتدريب والتثقيف والتعليم.

٤- كان له إسهام كبير فى تأسيس مراكز لتعليم اللغات والكمبيوتر بمطرانيه بورسعيد.

تقام صلاة الجنازه الثلاثاء فى الساعة الثالثة عصراً بكاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل (الكاتدرال) ببورسعيد، بحضور الأنبا تادرس مطران بورسعيد.