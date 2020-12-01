شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تموينية موسعة لضبط التجار المخالفين بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، حملة موسعة على المخابز والتجار لضبط المخالفين المتلاعبين بقوت الشعب وإتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.

وتنفيذا لتكليف المحاسب عماد عبدالغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ بتشكيل حمله تموينيه بإدارة تموين الحامول تحت إشراف ياسر محمدين مدير إدارة تموين الحامول فقد أسفرت تلك الحمله عن تقرير مخالفة نقص وزن لمخبز ع ع ع بناحيه 65 الخاشعه مركز الحامول بمقدار 12 جرام في الرغيف الواحد، وتقرير مخالفة نقص وزن لمخبز أ م س بناحيه 61 الخاشعه مركز الحامول بمقدار 12 جرام في الرغيف الواحد، وتقرير مخالفة توقف عن الانتاج ع م ب بناحيه زوبع مركز الحامول بالرغم من توافر مستلزمات الانتاج، والمحضر رقم 20/371 أحوال الحامول ضد م ف أ ح صاحب محل جزاره بقريه أبوسكين مركز الحامول لمخالفته ذبح وعرض وبيعه لحوم بلديه خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على كميه من اللحوم وقدرها 15 كيلو لحم، والمحضر رقم 21/372 أحوال الحامول ضد م ع ع ه صاحب مطعم ومشروبات واحه الهنداوي بناحيه أبوسكين مركز الحامول لمخالفته عدم الإعلان عن اسعار التي يقوم بعرضها للجمهور، والمحضر رقم 22/372 أحوال الحامول ضد ف م ف م صاحب قهوة ومطعم بناحيه أبوسكين مركز الحامول لمخالفته عدم الإعلان عن اسعار والتى يقوم بعرضها للجمهور، والمحضر رقم 23/372 أحوال الحامول ضد م س ع ح صاحب نشاط تعئبه مواد غذائية بناحيه 40 الشرقاوة مركز الحامول لتبديدة حرز عبارة عن 300 كرتونه زيت معبأ+ 2000 لتر زيت سائب باجمالى مبلغ وقدرة 50000 الف جنيه، والمحضر رقم 24/372 أحوال الحامول ضد ع م س ع أبوالخير صاحب مصنع مواسير بلاستيكيه بناحيه غرب تيره مركز الحامول لتبديده حرز عبارة عن 150 شيكارة بلاستيك خام باجمالى مبلغ وقدرة 48750 جنيه، والمحضر رقم 17/370 أحوال الحامول ضد ع ش م صاحب محل جزاره بمدينه الحامول وذلك لتبديده حرز عبارة عن 10 كيلو لحوم بلديه، والمحضر رقم 16/370 أحوال الحامول ضد م ف س ح صاحب محل جزاره بمدينه الحامول وذلك لتبديدة حرز عبارة عن 10 كيلو لحوم بلديه.

وتم العرض على النيابة المختصة للأمر بإتخاذ الإجراءات القانونيه.