شكرا لقرائتكم خبر عن محطة مياه بلطيم تحصل على شهادة الإداره الفنية للمرة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عصام بدر، رئيس قطاع شرق بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، إنه تم تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة أون لاين للمرة الثالثة لمحطة مياه الشرب ببلطيم برئاسة الكيميائي سامح الهلالي، وذلك بناء على مقاييس الجودة العالمية في إنتاج مياه شرب نظيفه مطابقه للمواصفات العالمية.
وقدم بدر الشكر للعاملين بالمحطة، كما قدم الشكر للجنة التفتيش على المجهود المبذول ولإدارة tsm بالشركة.
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