شكرا لقرائتكم خبر عن «القومية للأنفاق»: جهات الاختصاص هي المسؤولة عن تحديد موقف عقاري الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الهيئة القومية للأنفاق إن وزارة النقل عرضت موقف عقاري الزمالك على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس، والتى أوصت بضرورة إخلاء العقارين أرقام (7، 5) و(3أ) بشارع إسماعيل محمد تأمينًا لحياة السكان، وذلك قبل استئناف ماكينة الحفر العميق لعملها فى اتجاه محطة الكيت كات، على أن تقوم جهات الاختصاص بتحديد الأسلوب الأمثل للتعامل مع العقارين المشار إليهما بعد مرور ماكينة الحفر العميق .

ونفت الهيئة، في بيان صحفي الاثنين، أن اللجنة الهندسية بجامعة عين شمس أوصت في تقريرها لمجلس الوزراء بأن عقاري الزمالك الواقعين على خط سير الحفار بشارع إسماعيل محمد آيلين للسقوط، ويتوجب إزالتهما حفاظا على الأرواح، قبل بدء عملية الحفر من شارع إسماعيل محمد بالزمالك وفي الاتجاه إلى الكيت كات.

وقال البيان إن الهيئة قامت بالعديد من الإجراءات لضمان سلامة المنشآت أثناء مرور ماكينة الحفر العميق قبل بدء الحفر ، حيث قامت بعمل كافة الدراسات الفنية المطلوبة من أعمال أبحاث للتربة ودراسة المخاطر وأعمال الرصد المساحى المستمر للمنشآت التي تقع في منطقة تأثير أعمال الماكينة والتي تقدر بـ (30 مترا) على جانبي النفق إيماناً منها بأهمية الحفاظ على حياة وممتلكات قاطنى المنطقة وإتباع كافة الإجراءات المطلوبة فى هذا المجال.

وأضاف البيان أن الدراسات التى تمت للمنشآت فى هذه المنطقة بشارع إسماعيل محمد أوضحت وجود ميل 19 سم بالعقار رقم (7، 5) وبمخاطبة جهات الاختصاص تبين أن الترخيص الصادر لهذا العقار هو تعلية للدورين الثالث والرابع متكرر فقط، ولا يوجد رخصة لتعلية الدورين الخامس والسادس كما لم يستدل على رخصة البناء الأصلية للعقار وصادر له قرار تنكيس رقم 3 لعام 1995 من محافظة القاهرة، وكذلك وجود ميل 13.4سم بالعقار رقم (3أ) ولا يوجد له رخصة بناء.