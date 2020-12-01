شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية لطلاب المنازل والخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت أن تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكل الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات وكذلك طلاب المنازل.

وأضاف شوقي في، تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الوزارة ستقدم الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل الكترونيا وسوف توفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيا واجهزة تابلت اثناء الامتحانات وذلك توخيا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.

وتابع: «أما طلاب الاعادة والطلاب في المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه قبل نهاية العام».

في سياق متصل، تعقد امتحانات الثانوية العأمة وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، في 19 يونيو المقبل، وتجري الامتحانات لأول مرة بنظام التقييم الجديد عبر أجهزة التابلت وبنظام الكتاب المفتوح وبأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم والتي تم وضعها من قبل أساتذة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.