شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب أول دعوى قضائية ضد «سيشن فتاة سقارة»: يسيء للحضارة والدولة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف فرحات، المحامي بالنقض، صاحب أول دعوى قضائية ضد فتاة الفوتوسيشن، إن الفوتوسيشن الخاص بفتاة سقارة به إساءة للدولة والحضارة المصرية العريقة، وهو ما دفعه لتقديم بلاغ ضدها، لافتاً إلى أن بعض الصور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تشكل جريمة تتنافى للأخلاق وعادات وتقاليد المجتمع المصري.

وأضاف أشرف فرحات، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الإثنين، أن الصور لا تعبر عن الحضارة المصرية العريقة، بل تسيء لها، موضحا أنه تقدم بالبلاغ بعد رؤية صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وبها إيحاءات وألفاظ خارجة.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، قام بتحويل الموظفين للتحقيق، وهذا يعني أنه كان هناك خطأ كبير.