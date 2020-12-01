شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس شبرا تبدأ اليوم تطبيق خطة جديدة للتعامل مع موجة كورونا الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ كنائس شبرا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، فى تطبيق الخطة الجديدة، التى أعلنها الأنبا مكارى أسقف الإيبارشية، للتعامل مع كورونا، والتى سيبدأ تنفيذها صباح الثلاثاء وتستمر حتى نهاية يناير 2021.

وأعلن الأنبا مكارى قائلا: "بعدما أعلنت الدولة المصرية رسميًا يوم الأحد 22 نوفمبر، دخول مصر الموجة الثانية لجائحة كورونا، وحرصًا من الكنيسة على صحة وحياة أبنائنا وبناتنا من انتشار العدوى؛ وجدنا لزامًا علينا من قِبَل مسؤوليتنا الرعوية وحكمة ترتيب الأولويات أن يتم ما يلى، تعليق خدمات التربية الكنسية – مدارس الأحد- بكل فعالياتها، وتعليق كل الاجتماعات العامة والنوعية والفئوية".

وتابع الأنبا مكارى فى تعليماته: "وتعليق كافة التجمعات والأنشطة الكنسية، بخلاف الخدمات الطقسية، على أن يبدأ سريان هذا التعليق من صباح اليوم الثلاثاء أول ديسمبر، ويستمر حتى نهاية يناير 2021، على أن يُعاد التقييم لاحقًا حسب ما يستجد من تطور الجائحة تباعًا، ونوصى بتنفيذ هذا القرار بطاعة وخضوع، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح.

واستطرد أسقف كنائس شبرا الجنوبية: "كما يُكلَّف الأب الكاهن المسؤول عن اللجنتين العلمية والتنفيذية، القس بافلى موريس مع العضو الإدارى بكل كنيسة بمتابعة تنفيذ هذا القرار والالتزام به ورفع تقرير إلى الأب الأسقف العام، ونصلى أن يُبقى الله أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين".