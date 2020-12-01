شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تقييم الطلاب منتصف العام من خلال الامتحانات ولا مجال للأبحاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقييم فى صفوف النقل والشهادات العامة سيكون من خلال الامتحانات النظامية التى تعقد فى المدارس، بجانب أعمال السنة بالنسبة لصفوف النقل، ولا مجال للأبحاث حتى الآن خاصة أن الدراسة مستمرة ولم تتوقف ولن تقف حتى انتهاء الفصل الدراسى الأول.

وأكدت الوزارة أن التقييم فى الصفوف الأولى كما هو من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى بدون امتحانات بل يعتمد ويقوم نظام التقييم بالصفوف من الأول حتى الثالث من الحلقـة الابتدائيـة على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ، مـن خـلال المهـام الفرديـة والجماعية بأنواعها: "الشفهية، والتحريرية، والمهارية" دون إجراء أى امتحانات تحريرية.

وتسلم المدارس أولياء الأمور، فى نهاية الفصل الدراسى تقريرا يعبر عن أداء التلميذ طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه فى ملف التلميذ،

باستخدام مقيـاس الأداء المتدرج على النحو التالى:

- يفوق التوقعات دائما، ويرمز له باللون الأزرق.

- يلبى التوقعات، ويرمز له باللون الأخضر.

- يلبى التوقعات أحيانًا، ويرمز له باللون الأصفر.

- أقل من المتوقع، ويرمز له باللون الأحمر.