​مرصد الأزهر يدين مقتل 8 وإصابة 10 في تفجير انتحاري بالصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن حركة الشباب الصومالية تركِّز في عملياتها الإرهابية على التفجيرات الانتحارية.

وأوضح في بيان له، الاثنين، أن حركة الشباب الصومالية وصلت إلى مستويات عالية من العنف الذي يدفع أثمانها الباهظة المدنيون في المقام الأول، الأمر الذي يحتاج -بالطبع- إلى البحث عن أساليب مقاومة مختلفة تتجاوب مع تكتيكات الحركة الحربية.

كانت وسائل إعلام محلية في الصومال، أمس الأحد، بوقوع هجوم انتحاري قرب مطعم على طريق المطار بالعاصمة الصومالية "مقديشو"، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين. وأعلنت حركة "الشباب" الإرهابية مسؤوليتها عن الحادث.