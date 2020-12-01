شكرا لقرائتكم خبر عن "القس والشيخ" حكاية الصورة الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال القمص انجليوس ميخائيل، الكاهن بكنيسة الملاك ميخائيل بقرية الرحمانية قبلى بنجع حمادى بمحافظة قناة، إن الصورة لم يعرف عنها شيئا، ولكنه عرف بها من مواقع التواصل الاجتماعي وسعيد بها جدا.

وأكد القمص انجليوس ميخائيل، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أنه لا يعرف الشيخ الذي ألقى عليه السلام، ولكنه يحظي بالتكريم والتقدير في أي مكان، موضحا أن الموقف في الأصل كان به مودة ومحبة رغم اني في البداية لم اكن أعرف أن هناك صورة.

وأضاف أنه لم يتوقع ردود أفعال المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، منوها بأن اعتبره بمثابة استفتاء شعبي على المودة المتبادلة بين رجال الدين، وهذا تأييد لروح المودة الموجودة بالصورة.