شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة: مولود جديد فى مصر كل 13.5 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، إنه لدينا 900 ألف زيجة سنوياً، ولدينا مولود كل 13.5 ثانية، والآن نتعدى الـ6 آلاف مولود في اليوم.

وأضاف الدكتور طلعت عبد القوي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أنه لابد أن نوفر خدمات أسرة في المناطق الأكثر احتياجا، وهناك 25% من السيدات يتوقفوا عن تنظيم النسل في العام الأول من الزواج، ولابد من التفكير في حوافز إيجابية سريعة للأسر التي تخضع لتنظيم الأسرة.

وأوضح رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، أن تحديد النسل ضد الشريعة وضد الأديان السماوية، بينما تؤيد الدولة المصرية بكافة قطاعاتها تنظيم الأسرة، لافتاً إلى أن تنظيم الأسرة في صالح السيدة المصرية.