شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة: مولود جديد فى مصر كل 13.5 ثانية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور طلعت عبد القوي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أنه لابد أن نوفر خدمات أسرة في المناطق الأكثر احتياجا، وهناك 25% من السيدات يتوقفوا عن تنظيم النسل في العام الأول من الزواج، ولابد من التفكير في حوافز إيجابية سريعة للأسر التي تخضع لتنظيم الأسرة.
وأوضح رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، أن تحديد النسل ضد الشريعة وضد الأديان السماوية، بينما تؤيد الدولة المصرية بكافة قطاعاتها تنظيم الأسرة، لافتاً إلى أن تنظيم الأسرة في صالح السيدة المصرية.
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