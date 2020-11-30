شكرا لقرائتكم خبر عن زحام بآخر أيام «التصالح فى مخالفات البناء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مكاتب تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمحافظات، زحامًا شديدًا، أمس، خلال الساعات الأخيرة، قبل غلق باب قبول الطلبات، بالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

ففى القليوبية، تابع رؤساء المدن تلقى طلبات التصالح من المواطنين، وشهدت الوحدات المحلية زحامًا من المواطنين وارتفع عدد الطلبات فى المخالفات، خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تخفيض سعر متر التصالح فى المحافظة، بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وتفقد اللواء سامى علام، رئيس حى غرب شبرا الخيمة، أعمال تلقى الطلبات فى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى غرب شبرا الخيمة، وأمر بتذليل كافة المعوقات التى تواجه المواطنين.

وفى المنيا، شهدت المراكز التكنولوجية توافد المواطنين للتقدم بالتصالح فى مخالفات البناء، ما دفع المحافظ، اللواء أسامة القاضى، إلى مد ساعات العمل، داخل 9 مراكز تكنولوجية، حتى الساعة الخامسة مساءً، لحين إنهاء إجراءات آخر متقدم.

وقال شعبان العشرى، مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بمركز العدوة: «تلاحظ لنا مناشدة مواطنين، رئيس الوزراء بمد المهلة شهرًا للتمكن من إنهاء الإجراءات، نظرا لتعثرهم فى سداد المبالغ المالية، نسبة 25% جدية تصالح، مؤكدين تعثرهم ماليا.

وتابع رؤساء المراكز والمدن سير العمل داخل مراكز التكنولوجيا، لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وحرص كل من اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز العدوة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز المنيا، ومحمد سيد، رئيس مركز سمالوط، على التواجد داخل مقار مراكز التكنولوجيا ومتابعة العمل.

وفى بنى سويف، شهدت منافذ تلقى الطلبات إقبالًا من المواطنين، وقال المحافظ الدكتور محمد هانى غُنيم، إن إجمالى طلبات التصالح 115 ألفًا و435، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن بتسلم طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين حتى آخر وقت محدد، لحين إنهاء إجراءات آخر شخص متواجد أمام الشباك. وقال اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، إنَّه من المقرر إزالة المخالفات، التى لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة جدية تصالح، وقطع المرافق عن المبنى.

وفى الإسماعيلية، شهدت مكاتب تلقى طلبات التصالح زحامًا من المواطنين لتقديم أوراقهم واستكمالها، وشهدت أحياء أول وثان وثالث داخل مدينة الإسماعيلية إقبالا كبيرا، فيما كان الزحام أكثر شدة فى القرى والوحدات المحلية فى مناطق فايد والتل الكبير والقصاصين وأبوصوير والقنطرة شرق والقنطرة غرب. وأكد المحافظ، اللواء شريف بشارة، أنه كلف رؤساء القرى والمدن والمراكز بتسهيل إجراءات التقديم فى آخر يوم.

وفى الأقصر، توافد عدد كبير من الأهالى على المركز التكنولوجى بمدينة الأقصر، لتقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء، وتابع العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، حركة توافد الأهالى للمركز التكنولوجى، وشدد على تقديم أفضل خدمة للمواطنين للعمل بشكل كامل، واطمأن على سير العمل بها، ومدى تقديم الخدمات للمواطنين، ومتابعة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وسداد 25%، جدية التصالح من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقاً للقانون.

وأشار إلى إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج 3، لتقديمه للجهات القضائية والأمنية، لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت فى التصالح، تيسيرًا على المواطنين.