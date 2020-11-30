شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز تمويني جديد لخدمة أهالي مركز أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح اللواء دكتور عماد أبو العزايم، السكرتير العام المساعد بمحافظة الأقصر، نائبا عن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، الاثنين، مركزا جديدا لخدمة المواطنين بقرية الرزيقات بمركز أرمنت لتقديم الخدمات التموينية، وذلك بحضور الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر.
وقال وكيل وزارة التموين إن المركز يتضمن 7 شبابيك وصالة انتظار للمواطنين وغرف حفظ المستندات، موضحا أنه تم تخصيص شباكين لكبار السن وأصحاب الهمم، مضيفا أن مساحته تبلغ نحو 135 م2 وتم تجهيزه بجميع الأجهزة بما فيها النداء الآلي وحاسبات آلية وكافة المكاتب والمقاعد من موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتابع: «يأتي ذلك ضمن خطة التطوير ولمواكبة التحول الرقمي وتنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر من أجل تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بجودة وكرامة».
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