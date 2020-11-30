شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز تمويني جديد لخدمة أهالي مركز أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء دكتور عماد أبو العزايم، السكرتير العام المساعد بمحافظة الأقصر، نائبا عن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، الاثنين، مركزا جديدا لخدمة المواطنين بقرية الرزيقات بمركز أرمنت لتقديم الخدمات التموينية، وذلك بحضور الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر.

وقال وكيل وزارة التموين إن المركز يتضمن 7 شبابيك وصالة انتظار للمواطنين وغرف حفظ المستندات، موضحا أنه تم تخصيص شباكين لكبار السن وأصحاب الهمم، مضيفا أن مساحته تبلغ نحو 135 م2 وتم تجهيزه بجميع الأجهزة بما فيها النداء الآلي وحاسبات آلية وكافة المكاتب والمقاعد من موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتابع: «يأتي ذلك ضمن خطة التطوير ولمواكبة التحول الرقمي وتنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر من أجل تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بجودة وكرامة».