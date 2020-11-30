شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: نولى أهمية كبرى للربط مع السودان وليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن حجم الاستثمارات الأمريكية بمصر سجل ٢١.٨ مليار دولار وبلغ حجم التجارة ٦.٨ مليار دولار منها ٢.٥ مليار صادرات مصرية.

وشدد «الوزير»، خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أمس، على اهتمام مصر بتسهيل التجارة والنقل مع ليبيا عبر مشاريع موانئ وتخزين ونقل مختلفة متمنيا عودة ليبيا إلى الأوضاع الطبيعية قريبا، وأشار إلى أن النقل النهرى تخلف لفترة لكن توجد خطة طموحة لاستغلاله وتطويره وربطه بموانئ نهرية جديدة وشبكة طرق وسكك حديد، لافتاً إلى أن مصر تولى أهمية كبرى للربط مع السودان.

وأكد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز العلاقات الاستراتيجية والشاملة بين البلدين فى المرحلة المقبلة فى ظل الاحترام المتبادل القائم بين الدولتين والشعبين، وكشف عن اتفاق بين هيئة مترو الإنفاق و«بكتيل» الأمريكية على تعاون فى الخط الثالث للمترو وجار إعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها بين الطرفين، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكى فوجئ بسرعة القرار المصرى والاستعداد للعمل من اليوم التالى مباشرة وكانوا يظنون أن أمر التفاهم المبدئى يحتاج إلى سنة.

وعرض «الوزير» الخطة المستقبلية للوزارة وتشمل ٣٣ مشروعا فى مجالات السكة الحديد والمترو والقطار السريع والمونوريل والموانئ والأرصفة، وقال إن المناطق اللوجستية والموانئ الجافة هى مستقبل مصر وهناك اهتمام مضاعف بها، داعيا المستثمرين إلى الإسهام فى تلك المشاريع بالصيغ التى تناسبهم وتتوافق مع اشتراطات الوزارة المعلنة. وأوضح أنه تم اتخاذ كل إجراءات المحافظة على العاملين والركاب فى كل مرافق النقل وبما يحفظ سلامة الجميع ويحافظ على استمرار النشاط الاقتصادى، وأعرب عن أمله فى أن تنتهى كل المشروعات الجارى العمل بها فى خطة ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤ فى موعدها، مضيفاً: «نعمل ٢٤ ساعة فى اليوم ولمدة ٧ أيام فى الأسبوع وحتى فى أيام المناسبات وقدوتنا فى ذلك رئيس الجمهورية نفسه».

وكشف عن توجه لعمل هيئة لتنظيم عمل الموانئ البحرية وإقامة منظمة أو جهاز تنظيمى يراقب وينظم كل قطاع من قطاعات النقل على غرار جهاز تنظيم النقل البرى.