شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يشارك في اجتماع مجلس أمناء جامعه العلمين ويشيد بجودتها العلمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين بجامعة العلمين الاهلية كصرح تعليمى جديد يولد على ارض محافظة مطروح، مع الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالمحافظة وانشاء عدد من المشروعات القومية العملاقة ومنها مدينة العلمين الجديدة بما تحتويه من صروح ومنشآت حكومية وسياحية وتعليمية ومنها جامعة العلمين الاهلية الجديدة .

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم في اجتماع مجلس امناء جامعة العلمين الاهلية بحضور الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين، والدكتورة غادة والى ،و الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من رجال التعليم بمصر .

كما تم تفقد كليات واقسام الجامعة والتعرف على المنظومة التعليمية المقدمة لطلاب الجامعة، مشيدا بنموذج الجامعة كصرح تعليمي يعد نموذج لجامعة ذكية من الجيل الرابع، والمقامة على مساحة 143 فدانا، وتضم 13 كلية، هي هندسة وعلوم الحاسبات وكلية الأعمال وكلية الدراسات القانونية الدولية وكلية الدراسات العليا وكلية للفنون والتصميم وكلية الهندسة وكلية العلوم وكلية الصيدلة وطب الأسنان والطب وكلية السلامة والضيافة.

وتضم أيضا مكتبة مركزية وساحات ترفيهية وملاعب رئيسية ومستشفى جامعى بـ400 سرير، وسكن لهئية التدريس وطلاب الجامعة.