شكرا لقرائتكم خبر عن بدء رصف شوارع عمارات الليدو رصف شوارع عمارات الليدو والروضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن بدء رصف شوارع عمارات الليدو بمساحة إجمالية 13 ألف متر تقريبا بعد تركيب الارصفة وبلاط الانترلوك وذلك بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة بناء علي الخطابات الرسمية المرسلة من الشركات العاملة لمجلس المدينة .

وأكد جاب الله أنه جاري العمل على رصف شوارع عمارات الروضة ضمن خطة المدينة في إعادة الشئ لأصلة بعد انتهاء من توصيل مشروع الغاز الطبيعي للعمارات بالمنطقة .

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح انه تم الانتهاء من رصف شارع المحكمة القديمة والمرور ومعظم شوارع زاهر جلال حتي علم الروم وبمحيط عمارات بورسعيد وجاري الانتهاء من طبقة الاساس تمهيدا لأعمال الرصف بمنطقة الكيلو 4 من السجل المدني حتي الشوارع الفرعية خلف الاذاعة بناء علي تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

ووجه رئيس المدينة للشركات العاملة بضرورة بذل مزيد من الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية للبدء في اعمال الرصف بشوارع الاحياء والعزب بالمدينة .