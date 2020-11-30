شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بحركة فتح: حدث اختراق في النظام الإقليمي العربي من خلال عمليات التطبيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح أبو ختلة، القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح، إن الاجتماع بين الرئيس السيسي وأبومازن يبحث مشاورات دائمة بين البلدين، ولذلك أهمية هذه الزيارة بأنها تعيد الآمال القضايا المتعلقة بالشأن السياسي.

وأضاف الدكتور صلاح ابو ختلة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الإثنين، أنه حدث اختراق في النظام الإقليمي العربي من خلال عمليات التطبيع التي تمت مع دول الخليج.

وأشار إلى أن القول بأن صفقة ترامب رحلت هو قول سابق لأوانه، ونحن في انتظار السياسيات المقبلة للإدارة الأمريكية، ولا يمكن أن تعود الأمور أن تعود كما كانت عليه سابقا، ولكن الأمر يتطلب وحدة الموقف العربي.