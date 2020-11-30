شكرا لقرائتكم خبر عن في الخريف لماذا الصعيد شديد البرودة ليلا؟.. «الأرصاد» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد البلاد غداً الثلاثاء طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

ومن الملاحظ أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد، كما وصلت درجة الحرارة الصغرى الأيام الماضية إلى درجات منخفضة بالنسبة إلى شمال البلاد، على الرغم من ارتفاع درجة حرارة الجنوب نهارا طوال العام، فهل الشتاء يبدأ من جنوب الصعيد؟، وما سبب انخفاض درجات الحرارة الصغرى على جنوب الصعيد؟.

وعلقت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ذلك بقولها إن الأرض تبرد بسرعة، مضيفة أن جنوب الصعيد قريب من المناطق الصحراوية، وهو مثل الصحراء، وكلما كان الطقس صافيا والسحب منعدمة، تكون الأرض ساخنة جدا بفعل حرارة الشمس وتبرد بسرعة أثناء الليل ويكون الطقس شديدة البرودة.

ولفتت شاكر إلى أن الصعيد شديد البرودة ليلا ودرجات الحرارة أقل من القاهرة والتي تصل بها درجة الحرارة الصغرى إلى 13 بينما تصل الحرارة بجنوب الصعيد 11 و12 درجة مئوية.

جدير بالذكر أن درجة الحرارة الصغرى بالوادي الجديد 7، وعلى المنيا 9، وأسيوط وسوهاج 11، وقنا والأقصر 10، وأسوان 12درجة مئوية، بينما درجة الحرارة الصغرى على القاهرة والإسكندرية 13 درجة مئوية.