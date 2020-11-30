شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لأطباء المسالك في مستشفى الزهور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مستشفى الزهور ببورسعيد، عن حضور الدكتور عبدالناصر الجمسي، رئيس قسم المسالك البولية بجامعة طنطا، للقيام بإعطاء دورة تدريبية لأطباء المسالك البولية بمستشفى الزهور عن «pelvic floor anatomy» و«basics of urodynamic».
يأتي ذلك بالإضافة إلى وصف تفصيلى لكيفية استخدام جهاز (ديناميكية البول) والموجود ضمن حزمة خدمات المستشفى حتى يتسنى لأطباء قسم المسالك البولية تفعيل استخدام الجهاز وإضافة خدمة طبيه جديدة لقسم المسالك البولية بالمستشفى.
ومن أهم استخدامات جهاز ديناميكيا البول:
١- قياس ديناميكية البول كاملة.
٢-قياس ضغط وحساسية وسعة المثانة البولية.
٣-قياس تدفق البول.
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