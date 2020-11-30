شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تطلق حملة «سلامتك تهمنا» لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة النقل حملة على صفحتها الرسمية «فيسبوك»، بعنوان «سلامتك تهمنا»، في إطار حملتها الاحترازية للوقاية ضد فيروس «كورونا»، حيث قامت بنشر فيديوهات ورسومات تطالب الركاب بارتداء الكمامات والتباعد في وسائل المواصلات العامة ومترو الانفاق والسكة الحديد.

يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت هيئة السكك الحديدية اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا»، حيث تواصل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.