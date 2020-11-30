"تحقيقات مقتل ريجيني ومقتل عجوز إمبابة بتخطيط من حفيدتها".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النيابة العامة تعلن غلق قضية "مقتل ريجيني" مؤقتًا

أصدرت «النِّيابَةِ العَامَّةِ المِصْرِيَّةِ» و«نِيَابَةُ الجُمْهُوريَّةِ بِرُومَا»، بيانًا اليوم الاثنين، في واقعةِ مقتلِ الطالبِ الإيطاليِّ "جوليو ريجيني".

وأكدت «النِّيابَةُ العَامَّةُ المِصْرِيَّةُ» أنَّ مُرتَكِبَ واقِعَةِ قتْلِ الطالِبِ المَجْنِيِّ علَيْهِ لا يَزَالُ مَجْهُولًا، وأَنَّها سَتَتصرَّفُ في مَلَفِ تحْقِيقَاتِ الواقِعَةِ بغَلْقِهِ مُؤَقَّتًا، معَ تكْلِيفِ جِهَاتِ البَحْثِ والتَّحرِّي بِمُوالَاةِ اتِّخَاذِ كافَّةِ الإجْرَاءَاتِ اللَّازمَةِ للوُصُولِ إلى مُرتَكِبِ الجَريمَةِ، وتتفَهَّمُ «نِيَابَةُ الجُمْهُوريَّةِ بِرُومَا» قرارَ «النِّيابَةِ العَامَّةِ المِصْرِيَّةِ».

النيابة العامة: نتحفظ على اتهام 5 أفراد أمن مصريين بقتل "ريجيني"

أعلنت «النِّيابَةَ العَامَّةَ المِصْرِيَّةَ»، تحفظها على اشتبَاهِ النيابة العامة بروما، فِي خمْسَةِ أفْرَادٍ مُنتمِيَةٍ لأَجْهِزَةٍ أمنِيَّةٍ مصرية، بواقعة مقتل الطالب "ريجيني"

النائب العام: مرتكب واقعة قتل "ريجيني" مجهول حتى الآن.. وتشكيل عصابي وراء سرقته

في إطارِ التعاوُنِ القضائيِّ المتبادَلِ والمُستَمِرِّ بيْنَ «النِّيابَةِ العَامَّةِ المِصْرِيَّةِ»، و«نِيَابَةِ الجُمْهُوريَّةِ بِرُومَا» على مدَارِ السَّنَواتِ الماضِيَةِ وحتَّى الآنَ، وبعْدَ عقْدِ العَدِيدِ مِنْ الِاجْتِمَاعاتِ بيْنَ الطَّرَفيْنِ، وآخِرُهَا اجتماعُ فَرِيقَيِ التَّحقِيقِ بالنِّيَابَتَيْنِ يوْمَيِ الثَّامِنِ والعشْرِينَ منْ شَهْرِ أُكْتُوبَرَ المَاضِي بالقاهِرَةِ، والخَامِسِ مِن شَهْر نُوفِمْبِرَ الجَارِي بِرُومَا، حيثُ قَدَّمَ كلُّ فريقٍ لِلآخَرِ كافَّةِ مَا لدَيْهِ منْ مَعلُومَاتٍ وَمَا أسْفَرَتْ عنه التَّحقيقَاتِ بالواقِعَةِ.

العثور على طفل حديث الولادة خلف منطقة المقابر في منيا القمح بالشرقية

عثر أحد المواطنين بمنيا القمح في الشرقية، اليوم الاثنين، على طفل حديث الولادة؛ خلف منطقة "مقابر النصارى" في بندر المدينة.

رسميًا.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة جولة الإعادة في انتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة النهائية؛ لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، والتي أجريت فعاليات التصويت فيها خلال أيام 21 و22 و23 نوفمبر بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر بالداخل.

"منتقبة ورجل وطفلة".. كواليس مقتل "عجوز إمبابة" بتخطيط من حفيدتها

وراء كل جريمة جهود أمنية خفية تعكس احترافية ضباط المباحث في فك لوغاريتم ما وقع خلف الأبواب المغلقة وهو ما تجلى في حل لغز مقتل عجوز داخل مسكنها بمنطقة إمبابة.

مفاجأة.. العقل المدبر لجريمة "عجوز إمبابة" حفيدتها والمنفذ طفلة

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات مقتل عجوز داخل مسكنها بمنطقة إمبابة، شمال المحافظة.

تحديد هوية المتهمين بالإساءة إلى النادي الأهلي

تمكنت أجهزة الأمن، من تحديد هوية مرتكبي واقعة إعداد صور تتضمن الإساءة للنادي الأهلي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لضبطهم، والعرض على النيابة العامة.

"نامت عليها بالخطأ".. إخلاء سبيل الأم في واقعة وفاة رضيعتها بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل ربة منزل في واقعة وفاة رضيعتها نتيجة نومها عليها بالخطأ.

ضبط عاطلين يصنعان الإستروكس داخل شقة بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط عاطلين اتخذا من سكن أحدهما مصنعا لتصنيع مخدر الإستروكس وترويجها على عملائهما في مدينة السلام.