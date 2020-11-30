رئيس وفد الاتحاد الأوروبي يشيد باستئناف الأنشطة الإبداعية في مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدي جمهورية مصر العربية، لبحث سبل دعم التعاون الثقافي والفني بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأشارت عبدالدايم، خلال اللقاء إلى حرص مصر الدائم على التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، موضحة عمق العلاقات الثقافية بين مصر ودول الاتحاد من خلال المشاركات المتبادلة في مختلف الأنشطة الفكرية والفنية التي تُنظم في مصر، أو في أوروبا قبل جائحة كورونا وحتى الآن، وذلك من خلال العديد من الفعاليات التى تم تنظيمها عبر شبكة الإنترنت أون لاين.

وأضافت: "القوى الناعمة وسيلة للتقارب بين شعوب العالم وجسرًا لتبادل الرؤى والإبداعات المتنوعة"، مشددة على ضرورة تكثيف التعاون في المشروعات الثقافية والفنية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، أهمية دور مصر المحوري في الثقافة والفنون باعتبارها أقدم حضارات التاريخ، مشيرًا إلى متابعته المستمرة للحراك الثقافي والإبداعي في الشارع المصري والذي يشهد نشاطًا ملحوظًا، وكل ما تبثه وزارة الثقافة بكافة قطاعاتها من أنشطة متنوعة عبر الانترنت.

وأشاد باستئناف مصر تنظيم أنشطتها الثقافية والفنية بنجاح وفق إجراءات احترازية مشددة، في الوقت الذي توقفت فيه مسارح العالم.

وفي نهاية اللقاء أهدت وزيرة الثقافة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي مجموعة من إصدارات الوزارة، ووجهت له الدعوة لزيارة قصر عائشة فهمي ومعرض كنوز متاحفنا التى يضم أعمال مجموعة كبير من رواد الفن التشكيليى الأوروبي الذين عاشوا في مصر وتأثروا بها.