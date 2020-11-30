شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة»: مجلس الشيوخ داعم قوي للدفاع علن قضايا المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن اللقاءات والعمل على ملف المرأة من أهم أوليات القيادة السياسية والمجلس القومي للمرأة، وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات والمكتسبات لصالح المرأة المصرية.

وأضافت الدكتورة رانيا يحيى، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الإثنين، أن فكرة وجود غرفة ثانية للنواب والعمل على التواصل مع خبراء الشيوخ تحقق العديد من الانجازات، مؤكدة أنه داعم قوي للدفاع علن قضايا المرأة.

وأشارت عضو المجلس القومي للمرأه، إلى أنه من أهم القضايا التي ستتم مناقشتها قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمرأه المصرية، وقانون العنف ضد المرأة، والعديد من الملفات الخاصة بالمرأة.