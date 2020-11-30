شكرا لقرائتكم خبر عن عميد معهد الخدمة الاجتماعية ببنها الجديد يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الدكتور محمد جمال الدين عبدالعزيز، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، الإثنين، بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، في أول اجتماع له مع صدور قرار وزير التعليم العالي بتعيينه عميدا للمعهد.

وقال بيان صحفي، نشر على الصفحة الرسمية للمعهد، إن أعضاء هيئة التدريس قاموا بالترحيب بعميد المعهد وتهنئته على تعيين عميدا للمعهد، حيث استهل العميد الاجتماع بتقديم الشكر للدكتورة نورهان منير فهمى، العميد السابق للمعهد، على ما بذلته من جهد وإخلاص وتفاني خلال فترة عمادتها للمعهد.

وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الموضوعات وطرح خطة العمل خلال الفترة المقبلة، واتخاذ كافة الإجراءات لمجابهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد.