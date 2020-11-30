شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: القوى الناعمة وسيلة للتقارب بين شعوب العالم وجسرا لتبادل الرؤى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لبحث سبل دعم التعاون الثقافى والفنى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل جائحة كورونا.

وخلال اللقاء، أشارت عبدالدايم إلى حرص مصر الدائم على التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي في كل المجالات موضحة عمق العلاقات الثقافية بين مصر ودول الاتحاد من خلال المشاركات المتبادلة في مختلف الأنشطة الفكرية والفنية التي تُنظم في مصر أو في أوروبا قبل جائحة كورونا وحتى الآن وذلك من خلال العديد من الفعاليات التي تم تنظيمها عبر شبكة الانترنت ( اون لاين )، وأضافت أن القوى الناعمة وسيلة للتقارب بين شعوب العالم وجسرا لتبادل الرؤى والابداعات المتنوعة وأكدت ضرورة تكثيف التعاون في المشروعات الثقافية والفنية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي على أهمية دور مصر المحوري في الثقافة والفنون باعتبارها اقدم حضارات التاريخ، مشيرا إلى متابعته المستمرة للحراك الثقافي والإبداعي في الشارع المصري والذى يشهد نشاطا ملحوظا وكل ما تبثه وزارة الثقافة بكافة قطاعاتها من أنشطة متنوعة عبر الانترنت، واشاد باستئناف مصر تنظيم أنشطتها الثقافية والفنية بنجاح وفق إجراءات احترازية مشدده في الوقت الذي توقفت فيه مسارح العالم وتابع أن الثقافة والفنون مطلب وجدانى هام خاصة في الأوقات الحرجة التي يمر بها العالم .

وفي نهاية اللقاء اهدت وزيرة الثقافة رئيس وفد الاتحاد الاوروبي مجموعة من اصدرات الوزارة ووجهت له الدعوة لزيارة قصر عائشة فهمي ومعرض كنوز متاحفنا التي يضم اعمال مجموعة كبير من رواد الفن التشكيليى الاوروبي الذين عاشوا في مصر وتأثروا بها.