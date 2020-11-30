شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مشروع مزرعة متكاملة للإنتاج الحيواني والداجني بطور سيناء لخدمة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، والمحاسب فوزي همام، مساعد المحافظ لشؤون المحليات، الاثنين، اجتماعا مع عدد من مسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستعراض انشاء مشروع مزرعة متكاملة للإنتاج الحيواني والداجن بطور سيناء لخدمة اهالي محافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك من أجل توفير السلع الغذائية من من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لأهالي جنوب سيناء، من خلال المشروعات الحيوانية والداجنة التي انطلقت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى شؤون البلاد، لتحقيق الأمن الغذائي، وتستمر تلك المسيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتى لأول مرة من الانتاج الحيواني والدواجن بمحافظة جنوب سيناء .

وعقب الاجتماع انتقل الحضور لمعاينة المواقع المقترحة بمدينه طور سيناء من مزارع مديرية الزراعة.