شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ» يكشف أسباب اقتراح مادة إعفاء نوابه من الضرائب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار محمود عثمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أسباب اقتراح مادة إعفاء أعضاء المجلس من ضرائب الرواتب والبدلات.

وقال عثمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «90% من لائحة مجلس الشيوخ مستمدة من لائحة البرلمان، وأبقينا على بند الضرائب من باب التوحيد مع مجلس النواب»، مشيرا إلى أن أعضاء الشيوخ لن يمانعوا حال إلغاء بند الإعفاء من الضريبة من قبل البرلمان.

وتابع «مجلس الشيوخ سيكون مساندا للنواب في مهمته، ولا يوجد تعارض بين لائحتي المجلس»، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ لا يراقب أداء الحكومة، وحال طلب حضور وزراء من الحكومة يكون الهدف دراسة واقتراح بعض القضايا فقط.

وحول علاقة مجلس الشيوخ بالهيئات الصحفية قال «اللائحة لا تنص على إشراف أو ضم الهيئات الصحفية والإعلامية، لكن الأمر يتعلق بالحصول على البيانات التي تساعد المجلس على أداء مهمته».

وأوضح أن عدد لجان مجلس الشيوخ سيصل إلى 14 لجنة، لافتا إلى أن لائحة مجلس الشيوخ سترفع غدا إلى الرئيس السيسي لترسل إلى مجلس النواب، وحال إقرارها ترفع مرة أخرى إلى الرئيس.