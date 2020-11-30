شكرا لقرائتكم خبر عن حصر المشروعات الاستثمارية في الوادي الجديد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حصر جميع المشروعات الإستثمارية الغير جادة وبيان موقفها التنفيذي خلال أسبوع، تمهيداََ لبدء إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المستثمرين غير الجادين

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعا مع رؤساء مراكز المحافظة ،مساء اليوم ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الملفات ، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، حيث أشار المحافظ إلي التنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية لتوزيع الخبز المنتج بواسطة مخابز الطوارئ علي الحالات الأكثر إحتياجا بالتنسيق مع المراكز.

- صورة أرشيفية

ووجه المحافظ بالجاهزية التامة بكافة المؤسسات والجهات المشاركة بجائزة مصر للتميز الحكومي، استعدادا للزيارات الميدانية لفرق التقييم،التي تبدأ الأسبوع القادم.

وشدد الزملوط على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية واستمرار وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير والمتابعة المستمرة علي المستشفيات والوحدات الصحية لمراجعة أرصدة المستلزمات الطبية والأدوية للتأكد من توافرها خاصة التي تخص فيروس كورونا.