شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار خفيفة وطقس معتدل الثلاثاء.. والقاهرة 20 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الثلاثاء، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وتشير التوقعات لأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية – مطروح – السلوم- بورسعيد – العريش – رفح )، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ – البحيرة ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة وشمال الصعيد .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «20- 13»، الإسكندرية «20 – 13»، قنا «23- 10»، الأقصر «24– 10»، أسوان «25– 12» .