شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنهى خدمة إمام ببورسعيد وتحذر من صعوده المنابر بعد حكم قضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الأوقاف إنه بناء على الحكم القضائي الصادر بشأن عبد الرحمن أحمد قنديل إمام وخطيب بأوقاف بورسعيد، أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الاثنين 30 / 11 / 2020م خدمة المذكور.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف بورسعيد على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.