شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأوقاف تحقق أرباحا ومتحصلات بـ160 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت وزارة الأوقاف، أن هيئة الأوقاف تتابع إنجازاتها في تحقيق المتحصلات والأرباح، حيث حققت رقمًا قياسيًا جديدًا في متحصلات شهر نوفمبر، وذلك للشهر السادس على التوالى، حيث حققت الهيئة فى متحصلات هذا الشهر (160) مليون جنيه بزيادة عشرة ملايين جنيه عن نفس الشهر من العام الماضى.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الهيئة حققت في يونيه الماضى أعلى عائد شهري في تاريخ الهيئة، كما حققت فى العام المالي 2019 /2020 أعلى عائد سنوي في تاريخها ، وحققت في الربع الأول من العام المالي الحالي أعلى عائد فى الربع الأول من العام المالى فى تاريخها.

وقالت الوزارة، إنه من المتوقع أن تحقق الهيئة، طفرة كبيرة في النصف الأول من هذا العام المالي 2020 / 2021، كما يتوقع أن تحقق عائدًا سنويًا غير مسبوق في هذا العام، وذلك بفضل الله أولاً ، ثم بجهود العاملين بها ونظام الحوكمة والمتابعة الجادة في كل جوانب العمل.