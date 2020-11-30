شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: دعم مصرى كامل لحقوق الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وتأكيد الرئيس السيسي دعم مصرى كامل لحقوق الشعب الفلسطيني.

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