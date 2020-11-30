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مايا مرسى تلتقى نائبات مجلس الشيوخ لمناقشة قضايا المرأة.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

عقدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، منذ قليل، لقاء مع نائبات مجلس الشيوخ ، وذلك بمقر المجلس .

 

ويأتي اللقاء، بحضور نائبات مجلس الشيوخ، ووكيل مجلس الشيوخ فيبى فوزى، بهدف مناقشة القضايا والملفات الخاصة بالمرأة.

 

وفى سياق أخر ، يواصل المجلس القومى للمرأة تنفيذ الأنشطة والفعاليات فى اطار حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة ، حيث نظم المجلس لقاء توعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمقر الوزارة ، استهدف عدداً من العاملين بالوزارة من الجنسين  ، وذلك فى ضوء التعاون المستمر مع الجهات التنفيذية .

  

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