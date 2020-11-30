شكرا لقرائتكم خبر عن رشدى زكريا يشكر العاملين بمستشفى مصر للطيران لتعاملهم المشرف مع جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بخالص الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريض والإداريين بمستشفى مصر للطيران وذلك لدورهم المشرف فى مواجهة فيروس كورونا ووقوفهم كحائط صد فى التعامل مع الأزمة بشكل احترافى ووجه زكريا بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للعاملين فى هذا الصدد فى ضوء توجيهات وزارة الطيران المدنى، جاء ذلك على هامش زيارة الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى لمستشفى مصر للطيران للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا فى ضوء خطة الدولة فى التعامل مع هذا الوباء.

من جانبه صرح الدكتور ايمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية أنه فى ضوء الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا وحفاظا على الاطقم الطبية والمترددين على المستشفى من العاملين بقطاع الطيران المدنى وعملائها الخارجيين تم افتتاح عيادة للصدر بداخل قسم الاستقبال والطوارئ لاستقبال الحالات المشتبه فى إصابتها بڤيروس كورونا وذلك طوال أيام الأسبوع، كما يتم فى نفس العيادة عمل مسحات(PCR)حسب الحالة وأعراضها .

وأضاف الدكتور محمد محى مدير إدارة الاستقبال والطوارئ بمستشفى مصر للطيران أنه فى حالة حضور أى مريض يعانى من ارتفاع بدرجة الحرارة أو أعراض تنفسية حادة يتم تقيمه من قبل أطباء الطوارئ تقييمًا شاملًا مع عمل الأشعات والتحاليل اللازمة وإعطائه العلاج اللازم مع المتابعة الجيدة حتى ظهور نتائج التحاليل والأشعات ومن ثم يعاد تقييم الحالة من قبل الأطباء.

وينصح المريض بالعزل المنزلى مدة لا تقل عن أسبوع مع اعطائه روشته مقدمه من المستشفى ومطابقة لبروتوكول وزارة الصحة مع المتابعة بعيادة الصدر بعد انتهت فترة العزل.

وفى حالة احتياج المريض للحجز بالمستشفى يتم تقييم الحالة جيدا ومدى احتياجها للحجز الداخلى بالمستشفى أو بالملحق الجديد أو العزل بالرعاية المركزة.

وبخصوص مرضى العزل المنزلى فى حالة ظهور أعراض حادة يتعين عليهم التوجه إلى قسم الاستقبال والطوارئ لإعادة تقييم الحالة من جديد.